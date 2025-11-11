Connecting@HomeWithHolmes

Holmes²: Common Ground: The Trans Right

Iron Wire Daily Episode 24
Nov 11, 2025

You can watch our episodes as they are released, by visiting Holmes Squared on the Iron Wire Daily at this link: https://ironwiredaily.com/holmes-squared/

Resources Alluded to in this segment:

Where to find Blaine Badiuk:

https://x.com/BlaineBadiuk

Websites, event links, etc:

Next Gen Leadership: https://www.eventbrite.ca/e/next-gen-leadership-summit-2025-tickets-1527657437519

Doing it Right conference: https://www.womendoingitright.ca/

The UCP’s ‘Alberta Next Panel': https://www.albertanextpanel.ca/

Videos:

Blaine Badiuk: A Candid Conversation with a Conservative Transsexual: https://www.canadiansfortruth.ca/videos/blaine-badiuk-a-candid-conversation-with-a-conservative-transsexual

Films:

Neil Jordans 1996 film “Michael Collins”: https://www.imdb.com/title/tt0117039/

Enjoy!

