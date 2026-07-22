Connecting@HomeWithHolmes

Connecting@HomeWithHolmes

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Black Sun (Esoteric Fascism) - Matthew Ehret, Jason Dahl

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Cabin on the Coulee Farm's substack - join to keep up to date with us!
By Cabin on the Coulee Farm

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Links:

~BLACK SUN RISING ONTARIO JULY EVENT TICKETS WITH MATTHEW AND HOLMES FAMILY:
https://www.eventbrite.ca/e/black-sun-rising-film-screening-and-interative-presentation-tickets-1992708789632?aff=oddtdtcreator

~Black Sun Rising Film -

Matt Ehret's Insights
Our newest film is now available! "Black Sun Rising: The Esoteric Roots of Fascism Past and Present"
The new Canadian Patriot Review film will reveal the dark esoteric underpinnings of Blavatsky’s Luciferian society, how a ‘secret doctrine’ influenced a young Adolf when still a student run by a New Templar order of Cistercians, the creation of Zionism from the bowels of Anglo-German Freemasonic agencies, and the strange happenings in Wewelsburg Castle that saw occultists attempt to channel demons to assist in the invocation of a new thousand year reich…
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2 months ago · 153 likes · 24 comments · Matthew Ehret

~UFO and more documentaries - https://www.youtube.com/@canadianpatriotpress3573/playlists

~Rising Tide Foundation (Calypso Island and more) Documentaries - https://www.youtube.com/@RisingTideFoundation/playlists

Jay's Website - https://www.dahlhousestudios.com/
Jay's X - https://x.com/super_spreaders
Support Jay - https://www.hopp.bio/superspreaders

Matt's Substack -

Matt Ehret's Insights
Historical analysis, geopolitics, cultural warfare and other studies in Conspiracy Science
By Matthew Ehret

Matt's Website - https://canadianpatriot.org/

~Independence Debate (Women's Edition) -


~Churchill Truth with Cynthia Chung -

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