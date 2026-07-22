Black Sun (Esoteric Fascism) - Matthew Ehret, Jason Dahl

Sponsors:
Cabin on The Coulee - cotc.ca
Noelle (Mamma Holmes) for Real Estate - nholmes@pulsecalgary.com
RIMAN Product - https://4036263002.riman.com
Links:
~BLACK SUN RISING ONTARIO JULY EVENT TICKETS WITH MATTHEW AND HOLMES FAMILY:
https://www.eventbrite.ca/e/black-sun-rising-film-screening-and-interative-presentation-tickets-1992708789632?aff=oddtdtcreator
~Black Sun Rising Film -
~UFO and more documentaries - https://www.youtube.com/@canadianpatriotpress3573/playlists
~Rising Tide Foundation (Calypso Island and more) Documentaries - https://www.youtube.com/@RisingTideFoundation/playlists
Jay's Website - https://www.dahlhousestudios.com/
Jay's X - https://x.com/super_spreaders
Support Jay - https://www.hopp.bio/superspreaders
Matt's Substack -
Matt's Website - https://canadianpatriot.org/
~Independence Debate (Women's Edition) -
~Churchill Truth with Cynthia Chung -