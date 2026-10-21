Alberta Referendum with Ben Trudeau At Home With Holmes

Sponsors & Support:
Cabin on The Coulee - cotc.ca
Bow Valley Credit Union - https://www.bowvalleycu.com/en/personal
Noelle (Mamma Holmes) for Real Estate - nholmes@pulsecalgary.com
Patreon - https://patreon.com/AtHomeWithHolmes_MikeMadisonMayCee?utm_medium=unknown&utm_source=join_link&utm_campaign=creatorshare_creator&utm_content=copyLink
More of Ben Trudeau:
https://www.amazon.ca/Enough-Albertas-Roadmap-Constitutional-Assertion/dp/B0GKQS5NSD?ref_=ast_author_dp_rw&dib=eyJ2IjoiMSJ9.QLXHiZSrlxEwbq24fjjRoKXeh8ezOtAoQuXhLirpeC7ygIE0QCx7GASYmSYWwCjCxcRxe9pyQ2yj1zjMEgrcRjm9JSfu6l8nX3Ws9itlpXw.AZTY4KIGdSVDhQNp069ipK_sfohIB8Z6DuLVNfQIvMM&dib_tag=AUTHOR